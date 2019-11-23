Задержан иркутянин, жестоко избивший и порезавший бывшую девушку

Мужчине предъявлено обвинение. Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Иркутской области задержан мужчина, который жестоко избил и порезал ножом бывшую девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По версии следствия, 31-летний житель Железногорска-Илимского во время ссоры со своей знакомой нанёс ей множественные удары деревянным предметом, а также несколько ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия, оставив женщину в лесу.

— Умысел обвиняемого не был доведён до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как женщине своевременно была оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении ГУ СКР по Иркутской области.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, девушке удалось выбраться к дороге, где её заметил проезжавший мимо автомобилист, который и отвёз в больницу. Полиция сначала задержала подозреваемого, однако позже отпустила. Очевидно, теперь открылась новая информация о преступлении, поэтому его решили взять под стражу.