Появилось видео расстрела воров в законе в центре Сухума

В Сети также опубликовали кадры с автомобилем преступников, который они подожгли и бросили на дороге.

Момент нападения на двух криминальных авторитетов в ресторане "Сан-Ремо" в центре Сухума сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что один из воров в законе оставался жив ещё некоторое время после расстрела.

Мужчина и раненная при стрельбе 22-летняя официантка Доминика Акиртава лежали перед входом в заведение. При этом соратники криминального авторитета сразу подбежали к нему и попытались оказать помощь, не обращая внимания на девушку. За скрывшимися с места преступления стрелками бросились силовики. Вскоре они нашли их сожжённый автомобиль и орудия убийства: автоматы и пистолеты.

Накануне днём неизвестные в масках подъехали на белой Toyota Маrk 2 к ресторану "Сан-Ремо" и открыли огонь по посетителям. Предположительно, их мишенями были воры в законе. Два криминальных авторитета — Астамур Шамба и Алхас Авидзба — погибли на месте. Свидетелем кровавой расправы стала маленькая девочка.