"Гарантирую!" Глава Краснодарского края пообещал Лайфу снег на горных трассах

Он отметил, что благодаря разнообразию курортов края туристы "найдут чем заняться", даже если осадков будет недостаточно.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил Лайфу, что не беспокоится за работу курортов региона из-за отсутствия снега.

— Настолько сегодня разнообразна палитра различных [инфраструктур] для отдыха в Красной Поляне, что, даже если не будет снега, я уверен, что отдыхающие найдут чем заняться, — подчеркнул он.

При этом Кондратьев с уверенностью заявил, что снег в регионе всё же будет.

— Я уверен, что снег будет. Гарантирую! — заявил губернатор.

Напомним, необычная погода установилась и в Москве. Синоптики шутят, что из-за низких температур и отсутствия осадков столичные пейзажи напоминают марсианские. Согласно прогнозу, в выходные также осадков не предвидится, а столбики термометров продолжат движение вниз.