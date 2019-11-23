"Гарантирую!" Глава Краснодарского края пообещал Лайфу снег на горных трассах

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Он отметил, что благодаря разнообразию курортов края туристы "найдут чем заняться", даже если осадков будет недостаточно.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил Лайфу, что не беспокоится за работу курортов региона из-за отсутствия снега.

— Настолько сегодня разнообразна палитра различных [инфраструктур] для отдыха в Красной Поляне, что, даже если не будет снега, я уверен, что отдыхающие найдут чем заняться, — подчеркнул он.

При этом Кондратьев с уверенностью заявил, что снег в регионе всё же будет.

— Я уверен, что снег будет. Гарантирую! заявил губернатор.

Напомним, необычная погода установилась и в Москве. Синоптики шутят, что из-за низких температур и отсутствия осадков столичные пейзажи напоминают марсианские. Согласно прогнозу, в выходные также осадков не предвидится, а столбики термометров продолжат движение вниз.

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