Силуанов прокомментировал идею освободить бедных от налога на доходы

По мнению министра, сначала нужно изучить, как такое решение повлияет на региональные бюджеты.

На минувшем съезде "Единой России" министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал журналистам идею освобождения малоимущих от налога на доходы физических лиц.

Силуанов заявил, что, прежде чем делать это, сперва необходимо взвесить все плюсы и минусы. Он также добавил, что надо будет смотреть на то, как такое решение скажется на региональных бюджетах.

— Поэтому надо взвешивать всё, — заключил Силуанов.

Ранее Лайф писал, что министр финансов РФ Антон Силуанов в шутку предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира своего предшественника Алексея Кудрина.