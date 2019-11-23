Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга

Мэр города Тулуна Юрий Карих врезался на автомобиле в стоящий на обочине КамАЗ в Черемховском районе Иркутской области. Как стало известно Лайфу, его супруга Лариса, тоже находившаяся в машине, погибла.

По словам источника, сообщение о ДТП поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в 20:05 по местному времени (15:05 мск). Он уточнил, что страшная авария произошла на трассе М53 "Сибирь". Сам Карих отказался от медицинского осмотра даже на месте.

Ранее Лайф писал о трагической гибели мэра Абакана Николая Булакина в дорожной аварии.