Крутой и Басков устроили "драку" после концерта в Минске — видео

В роли папарацци выступил Лазарев, а зрителями стали Киркоров, Аллегрова, Жасмин и другие звёзды.

Певец Сергей Лазарев приоткрыл тайну о том, как звёзды проводят время после напряжённых концертов. На кадрах из закулисья — "драка" Николая Баскова и Игоря Крутого.

— Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске! Участники потасовки — Игорь Крутой и Николай Басков, — подписал видео "папарацци".

Певец и композитор валяются на полу под смех коллег: Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Ани Лорак и Жасмин. Что именно стало причиной звёздных разборок, неизвестно, но, по всей видимости, провинился Басков: "золотой голос России" обещает подарить оппоненту "новый". Заметив съёмку, Крутой и Басков вместе кидаются на "папарацци" со словами "Уйди отсюда!"

Ранее Лазарев рассказал, почему длительное время находился в конфликте с бывшим коллегой по Smash — Владом Топаловым.