Под Екатеринбургом нашли тело пропавшего врача-травматолога

Мужчина перестал выходить на связь 15 ноября, после чего его коллеги и мать обратились в полицию.

В Верхней Пышме Свердловской области волонтёры нашли тело 40-летнего врача-травматолога, который неделю не выходил на связь. Об этом сообщает портал E1.ru.

Дмитрий Аввакумов перестал отвечать на звонки 15 ноября, а через два дня не вышел на работу. Тогда коллеги и мать погибшего забеспокоились. По их словам, Дмитрий был очень ответственный и никогда ранее не прогуливал работу. Они также добавили, что недавно Дмитрий развёлся с женой и тяжело переживал разрыв с девятилетней дочерью.

Несколько дней врача-травматолога искали полицейские, волонтёры, а также его коллеги. Тело Дмитрия обнаружили 23 ноября в лесу неподалёку от города.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что признаки насильственной смерти не обнаружены. По словам следователей, причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы.

Ранее Лайф писал, что в Саратовской области ищут пропавшего 12-летнего ребёнка. Мальчик ушёл на прогулку и не вернулся домой.