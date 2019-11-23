Мутко рассказал Лайфу, что власти успеют сделать в Тулуне к Новому году

По словам вице-премьера, до конца года помочь всем потерпевшим не получится, но работа продолжается и режим ЧС не снят в регионе.

Около 60% жилых помещений в Тулуне, где прошедшим летом прошёл сильный паводок, находятся в неблагоприятном состоянии. В это число входят и те дома, которые не были тронуты действиями стихии. Тем не менее в городе продолжается масштабная программа восстановления. В планах властей — построить около трёх тысяч новых домов, две школы и больницу. И пока эта работа не будет завершена, режим чрезвычайной ситуации в районе бедствия снят не будет. Об этом Лайфу рассказал вице-премьер Виталий Мутко.

— Сегодня все вопросы невозможно решить в Тулуне. Если мы возьмём Тулун, это 61 тысяча населения и самый большой пострадавший регион. Поэтому вопросы тех людей, которые сегодня хотят уехать из Тулуна, мы должны решить. На сегодняшний день из 6900 семей, которые потеряли жильё, 3700 семей получили сертификаты. Мы их оплатили, — заявил Мутко, отвечая на вопрос о результатах восстановительных работ к концу года.

Вице-премьер обозначил ряд задач, которые власти сейчас решают в первую очередь. Это выдача сертификатов на покупку жилья тем, кто решился переехать из Тулуна, строительство нового жилья для оставшихся жителей.

— Первая задача — обеспечить жильём граждан, которые уедут из Тулуна. Вторая — помочь тем, кто остался и ждёт нового жилья, пройти этот осенне-зимний период. А это значит, что сейчас задача — чтобы все наши котельные прошли зимний период на хорошем уровне. Третья — запустить сегодня на промышленной основе строительство жилья для людей, которые его ждут, — сообщил Мутко, добавив, что все вопросы, связанные с федеральной поддержкой, моментально решаются, а пострадавшие жители имеют возможность обратиться напрямую к правительственной комиссии через официальный сайт и на страницах в соцсетях.

Напомним, в июне в Иркутской области начался паводок. В результате действия стихии 25 человек погибли, тысячи зданий оказались повреждёнными или полностью уничтоженными. Одним из самых пострадавших районов стал город Тулун.

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин дважды посещал место чрезвычайного происшествия и был крайне недоволен действиями чиновников, ответственных за ликвидацию последствий паводка. Путин заявил, что режим ЧС в регионе не будет отменён до тех пор, пока не будут решены все вопросы с восстановлением жилья.