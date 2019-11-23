В якутских школах разрешили по утрам петь сокращённую версию гимна

Глава республики считает, что начало учёбы с гимна позволит каждому ребёнку расти "в среде, определяющей его гражданственность".

В якутских школах, где с 21 ноября занятия начинаются с российского гимна, разрешили исполнять его сокращённую версию. Об этом сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.

— Ежедневное исполнение [прослушивание или пение] рекомендуется проводить в классах перед началом первого урока, учитывая двухсменное обучение. При этом правилами исполнения гимна допускается и сокращённое его исполнение, — приводятся слова Егорова в инстаграме министерства.

Кроме того, в учебных заведениях допускается возможность полного исполнения гимна только в начале учебной недели на торжественной линейке. Решение по данному вопросу остаётся за руководителями школ.

Глава Якутии Айсен Николаев 20 ноября подписал указ о ежедневном исполнении российского гимна в школах региона. Он считает, что такая мера даст детям уверенность в том, что их "будущее — в России", а также позволит каждому ребёнку расти "в среде, определяющей его гражданственность и бережное отношение к своей стране и малой родине".