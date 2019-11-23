Лайф публикует фото с места аварии, в которую попал мэр Тулуна

Жена главы города скончалась, он сам отказался даже от медицинского осмотра на месте.

В распоряжении Лайфа оказались фото с места страшной аварии в Иркутской области. Автомобиль мэра Тулуна Юрия Кариха влетел в грузовик, погибла его жена.

Фото с места аварии подтверждают информацию о том, что автомобиль мэра столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. Это случилось в Черемховском районе Иркутской области на трассе М53 "Сибирь" примерно в восемь часов вечера по местному времени (15:00 мск).

На фото видно, что удар был очень мощным и пришёлся на сиденье пассажира рядом с водителем. Эта часть машины разворочена.

Сам Карих отказался от медицинского осмотра. Его супруга Лариса скончалась.