Посадка искрящегося Boeing 737 в Колумбии попала на видео

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Из-за поломки стойки шасси самолёт завалился на бок, а двигатель тёрся о взлётно-посадочную полосу.

Boeing 737 венесуэльской компании Avior Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту Боготы, Колумбия. Одна из пассажирок сняла приземление искрящегося самолёта.

Из-за поломки стойки шасси авиалайнер завалился на бок и буквально высекал двигателем искры из взлётно-посадочной полосы. В момент происшествия на борту находились 88 пассажиров и члены экипажа. После посадки людей экстренно эвакуировали, а "боинг" потушили.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт "поскользнулся" на взлётно-посадочной полосе во Львове.

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