Посадка искрящегося Boeing 737 в Колумбии попала на видео

Из-за поломки стойки шасси самолёт завалился на бок, а двигатель тёрся о взлётно-посадочную полосу.

Boeing 737 венесуэльской компании Avior Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту Боготы, Колумбия. Одна из пассажирок сняла приземление искрящегося самолёта.

Aeronave perteneciente #Avior aterriza de emergencia en el Dorado #Colombia con rotura en el tren de aterrizaje. pic.twitter.com/2BtdIHvzxx — Daniel Morillo (@DaniellMorillo) November 23, 2019

Из-за поломки стойки шасси авиалайнер завалился на бок и буквально высекал двигателем искры из взлётно-посадочной полосы. В момент происшествия на борту находились 88 пассажиров и члены экипажа. После посадки людей экстренно эвакуировали, а "боинг" потушили.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт "поскользнулся" на взлётно-посадочной полосе во Львове.