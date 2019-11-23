Посадка искрящегося Boeing 737 в Колумбии попала на видео

Boeing 737 венесуэльской компании Avior Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту Боготы, Колумбия. Одна из пассажирок сняла приземление искрящегося самолёта.
Aeronave perteneciente #Avior aterriza de emergencia en el Dorado #Colombia con rotura en el tren de aterrizaje. pic.twitter.com/2BtdIHvzxx— Daniel Morillo (@DaniellMorillo) November 23, 2019
Из-за поломки стойки шасси авиалайнер завалился на бок и буквально высекал двигателем искры из взлётно-посадочной полосы. В момент происшествия на борту находились 88 пассажиров и члены экипажа. После посадки людей экстренно эвакуировали, а "боинг" потушили.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт "поскользнулся" на взлётно-посадочной полосе во Львове.
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