СМИ сообщили о задержании гражданина России в Каталонии

Российское посольство не располагает такими данными, дипломаты проверяют информацию.

Испанская полиция задержала двух человек — граждан России и Украины — по подозрению к причастности к протестным акциям в Каталонии. В их машине испанские силовики якобы нашли гранату M-75. Информацию об этом распространила газета El Pais.

Утверждается, что задержание произошло в провинции Жирона ещё 4 октября. Однако Посольство России в Мадриде до сих пор не получало никаких уведомлений от компетентных органов Испании о подобном инциденте. Об этом российские дипломаты сообщили на официальной странице диппредставительства в " Твиттере ".

— В связи с появлением в местной прессе сообщений о задержании 4 октября в провинция Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в посольство, ни в генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало, — отметили в дипмиссии.

Напомним, очередная волна протестов вспыхнула в Барселоне и других городах Каталонии 15 октября после вынесения приговора 12 политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости данного региона от Испании. По предварительным подсчётам, ущерб от беспорядков в Барселоне составил 2,5 миллиона евро. Около 90 человек пострадали.