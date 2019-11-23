Киев не смог договориться с МВФ о новом кредите

В фонде заявили, что обсуждение программы повышенного финансирования Украины состоится позже.

Миссия Международного валютного фонда завершила визит на Украину, но соглашения о сотрудничестве достигнуть не удалось. Об этом сообщает издание "Новое время". Миссия достигла заметного продвижения в переговорах, однако продолжение дискуссии состоится позже.

По информации журналистов, обсуждение велось по вопросам мер в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также по вопросам реформ, направленных на улучшение бизнес-среды.

Украина с сентября 2019 года ведёт переговоры с МВФ о возможности открытия программы повышенного финансирования. На фоне этого Верховная рада приняла закон о государственном бюджете 2020 года, что является главным условием для открытия фондом такой программы.

Ранее сотрудничество с МВФ назвали "могилой" Зеленского.