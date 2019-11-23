Путин обсудил с митрополитом Корнилием возвращение старообрядцев в Россию

Священнослужитель отметил, что сложности с переселением решаются с божьей помощью.

Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил с ним, как проходит возвращение старообрядцев в РФ.

Священнослужитель поблагодарил главу государства за то, что он уделяет внимание этому процессу.

— Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года, — отметил митрополит.

Он сообщил, что в следующем году ещё 150 семей готовы вернуться в Россию из Латинской Америки. Путин поинтересовался, возникали ли сложности с переселением у старообрядцев.

— Справляются с божьей помощью, — ответил митрополит.

Также предстоятель РПСЦ выразил благодарность российскому лидеру за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Он отметил, что для старообрядцев это общий праздник.

Ранее старообрядцы приглашали Путина отведать русские блюда в Чили.