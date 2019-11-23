В Перми бабушке выдали пенсию купюрами "банка приколов"

Татьяна Сергеевна попыталась расплатиться банкнотами в магазине, и кассиры запугали её сроком "за подделку денег".

В Перми пожилой женщине выдали пенсию купюрами "банка приколов". Татьяне Сергеевне как обычно принесла деньги сотрудница МУП "Ветеран", а во время похода со знакомой в магазин за продуктами она узнала, что банкноты ненастоящие.

— Набрали полную тележку, решили расплатиться на кассе. И выяснилось, что вместо реальной пенсии женщина из "Ветерана" выдала бабушке "билеты банка приколов". Пенсионерок на кассе запугали, сказав, что если те вызовут полицию, то их посадят за подделку денег. Перепуганные бабушки пошли домой, начали звонить близким, — рассказала о случившемся пермская журналистка Анастасия Петрова.

Она объявила в Сети сбор для оставшейся без средств пенсионерки. Между тем Татьяна Сергеевна обратилась в полицию. Там начали проверку, выяснением обстоятельств случившегося занялась также городская администрация.

— МУП "Ветеран" осуществляет свою деятельность уже на протяжении 28 лет. За эти годы нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало. На текущий момент проводится служебная проверка руководством предприятия и Администрацией Перми, — сообщила пресс-секретарь мэрии Наталья Шушпанова.

Тем временем на счёт Татьяны Сергеевны перечислили более 20 тысяч. Журналистка уже закрыла сбор средств.

Ранее Лайф писал о мошенниках, которые обменяли пенсионерам миллионы рублей на купюры "банка приколов".