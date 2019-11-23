Рогозин доложил Путину, что строительство Восточного идёт по плану

Гендиректор госкорпорации заверил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.

Строительство второй очереди космодрома Восточный в Амурской области продвигается согласно графику. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

— В настоящее время у нас задействовано более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на достаточные холода, — уточнил гендиректор "Роскосмоса".

Рогозин заверил главу государства, что каждый месяц лично инспектирует ход работ на Восточном.

Ранее стало известно, что в декабре число техники, задействованной при строительстве второй очереди космодрома Восточный, увеличится.