Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве

По данным метеорологов, ближайшие дни в столичном регионе будут морозными и практически безоблачными.

Мороз и солнце, как в стихотворении Александра Пушкина "Зимнее утро", пообещали синоптики в Москве в ближайшие дни. Как сообщил телеканалу "360" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ночью холод будет усиливаться, но ясная погода даст возможность любоваться звёздами и луной.

Как сообщал Лайф, по данным метеорологов, уже третью ночь подряд в столице фиксируется температурный антирекорд осени. В ночь на 23 ноября температура воздуха упала до 11 градусов мороза. В некоторых районах Подмосковья синоптики фиксировали понижение температуры до минус 15 градусов.

— Такой умеренный мороз, характерный не только для ноября, но и для декабря и января, наблюдается сейчас в Москве и области. Существенно погода не изменится и в ближайшие несколько дней. Температурный фон будет в ночь на воскресенье, 24 ноября, — минус 8–10 градусов, а по области ещё ниже — до минус 13 градусов. Дневные температуры — минус 2–4, — сообщил Вильфанд.

Как подчеркнул глава Гидрометцентра, в среду, 27 ноября, погода всё же начнёт меняться. Атмосферное давление понизится до показателей нормы — 747–750 миллиметров ртутного столба. А температура воздуха повысится до минус пяти градусов в ночное время и около нуля днём.

Подобная метеорологическая обстановка будет сохраняться до конца следующей рабочей недели. При этом потепление будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега. Как подчеркнул Вильфанд, 28 ноября — климатическая дата установления снежного покрова.