Мать аспирантки СПбГУ назвала возможную причину жестокого убийства девушки

Она исключила, что её дочь могла вызвать ревность доцента Соколова, так как "не болталась абы где".

Галина Георгиевна, мать аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил, а затем расчленил доцент СПбГУ Олег Соколов, заявила, что версия убийства на почве ревности исключается.

— Настя никогда не болталась абы где, со слов соседок, к ней никогда не ходили мальчики. У неё никого не было ни в Петербурге, ни в Москве. Соколов её просто обаял, — передаёт МК её слова.

По словам женщины, Настя в силу своего воспитания не смогла бы изменить возлюбленному. Да и у аспирантки был узкий круг общения. Среди друзей — только девушка, которая вышла замуж за преподавателя, родившая от него сына, и два друга по университету.

По словам Галины Георгиевны, её дочь просто устала от тотального контроля со стороны Соколова и решила от него уйти. Это и могло спровоцировать историка на такой жестокий поступок.

— Я не знаю, зачем и за что он убивал мою дочь именно так — стрелял четыре раза, зная, что одного раза достаточно. А он её убивал, убивал и убивал, — отметила женщина.

Напомним, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил из мелкокалиберного обреза аспирантку Ещенко Анастасию, с которой его связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца. В пятницу, 15 ноября, Соколов пытался покончить с собой.