Врачи назвали самое безопасное растительное масло

Специалисты сравнили несколько видов продукта по составу и устойчивости к окислению.

Некоторые растительные масла содержат трансжиры, которые могут увеличить "плохой" холестерин и обернуться сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Медики выбрали самые устойчивые к окислению и, следовательно, наиболее безопасные продукты.

В числе лидеров оказалось кокосовое масло. По словам врачей, качество этого масла сохраняется даже после восьми часов непрерывной жарки. Устойчивость продукта к окислению объясняется тем, что он состоит из более чем 90-процентного насыщенного жира. Одними из самых безопасных специалисты также признали оливковое масло и масло авокадо.

— Как и оливковое масло, масло авокадо содержит большую долю мононенасыщенных жиров. Оно богато олеиновой кислотой, которая может уменьшить воспаление в организме. Это масло также полезно для сердца. Исследования на животных показали, что диета, богатая маслом авокадо, может снизить кровяное давление, — пишет Health.News.

Что же касается подсолнечного масла, врачи рекомендуют употреблять его в меру. Из-за большого количества омега-6 в составе продукт может привести к воспалениям. Также оно окисляется быстрее, поэтому жарить продукты на таком масле нужно на низкой температуре.

Ранее эксперты "Росконтроля" проверили рафинированное дезодорированное подсолнечное масло семи брендов и внесли два из них в чёрный список.