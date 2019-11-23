Собака целый час нарезала круги на машине — видео

Прибывшие на место полицейские ждали, пока автомобиль во что-нибудь въедет, чтобы освободить пса.

В американском штате Флорида автомобиль с собакой за рулём целый час наворачивал круги, передаёт издание CNET.

Водитель вышел из машины, после чего дверь захлопнулась. В салоне остался лабрадор по кличке Макс, который случайно включил заднюю передачу и начал ездить по кругу, сидя на водительском месте.

Прибывшие на место происшествия полицейские долгое время ничего не могли сделать. Когда автомобиль врезался в почтовый ящик и замедлил ход, полицейским удалось открыть дверь и остановить машину. Сообщается, что Макс в результате происшествия не пострадал.

Ранее Лайф писал, что в США лабрадору пришлось давать присягу, чтобы стать сотрудником прокуратуры.