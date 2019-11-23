"Роскосмос" начал контролировать строительство Восточного с орбиты

Спутниковые снимки объекта дополняются фотографиями, сделанными с беспилотников.

Госкорпорация "Роскосмос" использует собственную спутниковую группировку для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у "Роскосмоса", — нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования земли, — заявил Рогозин.

Спутниковые снимки объекта дополняются фотографиями, сделанными при помощи дронов. Как отметил глава "Роскосмоса", это делается для детализации информации. Далее полученные снимки обрабатываются математически и определяются любые изменения: объём проделанных работ, а также количество техники и людей.

— Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит, — заключил Рогозин.

Ранее на встрече гендиректор "Роскосмоса" доложил Путину, что строительство второй очереди космодрома Восточный идёт по плану.

Напомним, СКР направил в суд 42 дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный. А затем были заведены ещё два.