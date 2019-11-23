Мать Началовой обратилась к поклонникам дочери: Я тронута до глубины души!

Семье умершей звезды до сих пор приходят сообщения со словами поддержки в их адрес.

Мать певицы Юлии Началовой поблагодарила поклонников умершей в марте дочери за поддержку. Она призналась, что до глубины души тронута массовой акцией в соцсетях с просьбой присвоить звезде звание "Заслуженный артист РФ" посмертно.

— Хочу сказать большое спасибо людям, которые взяли на себя инициативу и организовали народный флешмоб. Я тронута до глубины души. Со всех уголков не только России, но и всего мира нам шлют и шлют фотографии со словами "Юля — заслуженная", — говорит Таисия Началова в видеообращении, опубликованном порталом "Дни.ру".

Мать со слезами на глазах поблагодарила всех за неравнодушие, светлую память и любовь к дочери. Её и остальных членов семьи умершей артистки поразило, насколько разными были участники акции по возрасту. По её словам, больше всего сообщений со словами поддержки приходит от детей.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сегодня стало известно, что в ближайшее время состоится выпуск ранее неизданных песен Юлии Началовой.