"Стоял и плакал". Водитель рассказал, каким застал мэра Тулуна на месте аварии

Водитель скорой помощи Сергей Кузьмин и его коллега-фельдшер стали первыми свидетелями ДТП, в котором мэр Тулуна Юрий Карих потерял жену, сообщает .
— Мужчина плакал стоял. Ничего не говорил, в шоке был, — рассказал водитель.
По словам Кузьмина, увидев аварию, фельдшер сразу побежал к искорёженной машине. Он попытался нащупать пульс у женщины, но она уже была мертва.
Напомним, мэр города Тулуна Юрий Карих врезался на автомобиле в стоящий на обочине КамАЗ в Черемховском районе Иркутской области. Удар был очень мощным и пришёлся на сиденье пассажира рядом с водителем. Супруга мэра Лариса погибла на месте. Мэр был госпитализирован с подозрением на инфаркт.
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