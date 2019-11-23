"Стоял и плакал". Водитель рассказал, каким застал мэра Тулуна на месте аварии

Автомобиль главы города влетел в грузовик, погибла его жена. Сам Карих находится в шоковом состоянии.

Водитель скорой помощи Сергей Кузьмин и его коллега-фельдшер стали первыми свидетелями ДТП, в котором мэр Тулуна Юрий Карих потерял жену, сообщает Mash .

— Мужчина плакал стоял. Ничего не говорил, в шоке был, — рассказал водитель.

По словам Кузьмина, увидев аварию, фельдшер сразу побежал к искорёженной машине. Он попытался нащупать пульс у женщины, но она уже была мертва.

Напомним, мэр города Тулуна Юрий Карих врезался на автомобиле в стоящий на обочине КамАЗ в Черемховском районе Иркутской области. Удар был очень мощным и пришёлся на сиденье пассажира рядом с водителем. Супруга мэра Лариса погибла на месте. Мэр был госпитализирован с подозрением на инфаркт.