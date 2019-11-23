Медведев пообещал сохранить советские льготы

Действие законов времён СССР не может быть отменено по причине срока давности, подчеркнул премьер-министр.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пообещал, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.

— Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменён, даже если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет... Пусть никто не волнуется, всё будет нормально. Хуже никому не сделаем, — заверил Медведев на презентации нового формата общественных приёмных ЕР.

Как отметил премьер, действие советских постановлений может быть прекращено только при принятии дублирующего акта в российском законодательстве, но не из-за давности.

Медведев затронул данный вопрос в связи с масштабным упразднением избыточных советских актов в России. Глава кабмина в рамках "регуляторной гильотины" поручил приостановить с 1 января 2020 года действие законов времён СССР и РСФСР в надзорной сфере, которые создают тяжёлые условия для работы предпринимателей.