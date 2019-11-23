Савченко предсказала исчезновение Украины к 2023 году

Так скандальный экс-депутат прокомментировала законопроект о продаже земли иностранцам.

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что закон о продаже сельскохозяйственных земель может стать причиной исчезновения Украины. Об этом она рассказала украинскому телеканалу КРТ.

— Если этот закон действительно пройдёт, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают, — заявила Савченко.

По её словам, когда украинцы увидят, к чему приведёт этот закон, будет слишком поздно. Поэтому Савченко надеется, что принятие закона удастся остановить. Иначе, по её мнению, украинский народ лишится свободы.

Ранее в Киеве заявили, что в рамках нового "земельного" законопроекта, возможность покупки земли россиянами абсолютно исключена.