Дуров извинился за сбой в работе Telegram и намекнул на кибератаку

Причину неполадок разработчик уточнять не стал, но напомнил про попытку хакеров из Китая "сорвать доступность" мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров принёс извинения за масштабный сбой в работе мессенджера 22 ноября. Проблема коснулась пользователей из Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии.

— Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое не смогли доставить в течение этого часа. Мы стремимся сделать нашу платформу максимально надёжной, — говорится в Durov’s Channel, который принадлежит основателю мессенджера.

Программист пояснил, что с проблемами при отправке сообщений столкнулось около 15% пользователей. Причину масштабного сбоя он уточнять не стал, но намекнул на возможную кибератаку.

Разработчик пишет, что Telegram становится с каждым годом надёжнее, "несмотря на некоторые попытки сорвать доступность". В качестве примера Дуров приводит DDoS-атаку из Китая в июне.