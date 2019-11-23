Новак рассказал о желании Ирана взять у России в кредит $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что Иран хотел бы получить у Москвы кредит на два миллиарда долларов на реализацию нескольких проектов.
— Они действительно обратились по ряду проектов, бюджетные и правительственные кредиты, — приводит слова Новака РИА "Новости".
Как рассказал министр, сейчас вопрос кредитования Ирана рассматривает российский Минфин. Общая сумма займа, с учётом принятых в 2015 году решений, составит пять миллиардов долларов.
Новак также отметил, что Ирану необходимы кредитные средства для возведения тепло- и гидроэлектростанций, железной дороги, поставки вагонов для метрополитена.
Ранее Лайф сообщил, что Белоруссия передумала брать кредит у России на 600 миллиардов долларов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram