Новак рассказал о желании Ирана взять у России в кредит $2 млрд

Тегеран намерен потратить займ на возведение тепло- и гидроэлектростанций, железной дороги, поставки вагонов для метрополитена.

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что Иран хотел бы получить у Москвы кредит на два миллиарда долларов на реализацию нескольких проектов.

— Они действительно обратились по ряду проектов, бюджетные и правительственные кредиты, — приводит слова Новака РИА "Новости".

Как рассказал министр, сейчас вопрос кредитования Ирана рассматривает российский Минфин. Общая сумма займа, с учётом принятых в 2015 году решений, составит пять миллиардов долларов.

Новак также отметил, что Ирану необходимы кредитные средства для возведения тепло- и гидроэлектростанций, железной дороги, поставки вагонов для метрополитена.

Ранее Лайф сообщил, что Белоруссия передумала брать кредит у России на 600 миллиардов долларов.