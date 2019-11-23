Вдова пожарного рассказала, как выход "Чернобыля" превратил её жизнь в ад

Ставшая прообразом одной из главных героинь британского сериала "Чернобыль" Людмила Игнатенко, чей муж ликвидировал пожар на Чернобыльской АЭС во время аварии, рассказала Би-би-си, как сложилась её жизнь после выхода фильма.
По словам Игнатенко, два года назад ей позвонила представительница HBO и попросила стать консультантом мини-сериала. Женщина не знала истинных мотивов режиссёра и согласилась.
Ещё до звонка представительницы HBO Игнатенко получила предложение белорусской писательницы Светланы Алексиевич о создании автобиографии. Жена пожарного не хотела публично делиться сокровенным, однако родители покойного мужа уговорили её, отказать она не смогла.
Людмиле несколько раз звонили из HBO и уточняли определённые детали. На этом её участие в разработке фильма закончилось, как полагала женщина. О "своей" ключевой роли Игнатенко узнала случайно — из рекламы, когда фильм был снят.
— Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? — недоумевает женщина.
Она заявила, что не давала письменного соглашения на экранизацию своей истории, а после выхода сериала стала объектом преследований СМИ. По её словам, журналисты даже доходили до того, что "подставляли ногу в проём двери и записывали интервью".
— Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве, — сказала Людмила.
Женщина призналась, что сериал разочаровал её обилием неправды.
— Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики, — поделилась женщина.
Ранее прототип одного из героев в "Чернобыле", генерал-майор Николай Тараканов, рассказал о "безумных вымыслах" в сериале.
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