Вдова пожарного рассказала, как выход "Чернобыля" превратил её жизнь в ад

Женщине пришлось бежать из Киева, потому что она не вынесла постоянных звонков журналистов.

Ставшая прообразом одной из главных героинь британского сериала "Чернобыль" Людмила Игнатенко, чей муж ликвидировал пожар на Чернобыльской АЭС во время аварии, рассказала Би-би-си, как сложилась её жизнь после выхода фильма.

По словам Игнатенко, два года назад ей позвонила представительница HBO и попросила стать консультантом мини-сериала. Женщина не знала истинных мотивов режиссёра и согласилась.

Ещё до звонка представительницы HBO Игнатенко получила предложение белорусской писательницы Светланы Алексиевич о создании автобиографии. Жена пожарного не хотела публично делиться сокровенным, однако родители покойного мужа уговорили её, отказать она не смогла.

Людмиле несколько раз звонили из HBO и уточняли определённые детали. На этом её участие в разработке фильма закончилось, как полагала женщина. О "своей" ключевой роли Игнатенко узнала случайно — из рекламы, когда фильм был снят.

— Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? — недоумевает женщина.

Она заявила, что не давала письменного соглашения на экранизацию своей истории, а после выхода сериала стала объектом преследований СМИ. По её словам, журналисты даже доходили до того, что "подставляли ногу в проём двери и записывали интервью".

— Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве, — сказала Людмила.

Женщина призналась, что сериал разочаровал её обилием неправды.

— Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики, — поделилась женщина.

Ранее прототип одного из героев в "Чернобыле", генерал-майор Николай Тараканов, рассказал о "безумных вымыслах" в сериале.