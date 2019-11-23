Воронежские фанаты избили футболистов после поражения в матче — видео

Разгневанных зачинщиков драки успокоили и увели с футбольного поля сотрудники полиции.

В Воронеже после футбольного матча "Факел" — "Нижний Новгород" на поле завязалась драка между футболистами и фанатами. Об этом сообщает паблик "Настоящий Воронеж".

Причиной потасовки стало очередное поражение команды "Факел", она уступила со счётом 0:2. После окончания матча расстроенные болельщики перепрыгнули через ограждение и бросились с кулаками на футболистов. Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам полиции.

На последний матч "Факел" сделал даже бесплатный вход, чтобы задобрить болельщиков, но даже это не подняло им настроение после поражения любимой команды.

Ранее Лайф рассказывал, что украинские болельщики во время матча выкрикивали расистские лозунги, чем довели до слёз двух футболистов донецкого "Шахтёра".