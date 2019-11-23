В Сети появился первый трейлер нового сезона "Доктора Кто"

В Сети появился полноценный трейлер 12-го сезона научно-фантастического сериала "Доктор Кто". В роли Доктора снова будет британская актриса Джоди Уиттакер.
Детали сюжета держат в секрете. Но, судя по ролику, события разворачиваются на Земле. В сезон войдут десять серий и специальный эпизод, который выйдет в конце. Премьера состоится в первой половине 2020 года.
Как отмечает Metro, у Доктора Кто, возможно, появится спутник. Правда, кто именно, пока не известно. Но уточняется, что к участию в съёмках пригласили известного актёра Стивена Фрая.
Примечательно, что выход трейлера совпал с годовщиной выхода на британском телевидении первой серии "Доктора Кто". Его показали 23 ноября в 1963 году.
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