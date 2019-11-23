В Нальчике после ДТП загорелся газопровод — видео

В Нальчике прорвало газопровод. Возникший после этого пожар уже занял площадь 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по КБР.

— В 19:30 23 ноября 2019 года в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчике по улице Гукова при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего произошёл пожар, — отметили в ведомстве.

Информации о погибших и пострадавших нет. На кадрах, которые публикуют спасатели, видно, что пожар полыхает в нескольких метрах от жилых домов. На месте ЧП работает 36 пожарных, задействовано шесть спецмашин.

Как сообщалось, в Анапе пожарные продолжают бороться с пожаром в зарослях камыша. Там огонь постепенно подбирается к домам.