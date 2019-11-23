Сенат Боливии отменил победу Моралеса на выборах президента

Принятый законопроект определит сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК.

Сенат Боливии сообщил о принятии законопроекта, согласно которому победа Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября аннулируется.

— Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишёнными юридической силы, — сказано в сообщении сената.

В связи с этим будут проведены новые всеобщие выборы для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов.

Законопроект также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК. Для подготовки к этому отводится максимум 20 дней.

Напомним, по итогам президентских выборов 20 октября Эво Моралес выиграл в первом туре, однако победа не была признана. 10 октября Моралес подал в отставку из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Президентские обязанности взяла на себя вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес.