США усомнились в способности Сирии защитить месторождения нефти от террористов

По словам О'Брайена, США получают "сравнительно небольшие доходы" от нефти, добываемой в Сирии.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии способны защитить месторождения нефти за Евфратом от ИГИЛ*.

— США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки террористов, — цитирует PBS О'Брайена.

Советник добавил, что в последний раз, когда сирийские войска контролировали нефтяные месторождения, террористы смогли забрать их за 15 минут. По его словам, США получают "сравнительно небольшие доходы" от нефти, добываемой в Сирии. При этом, отметил О'Брайен, они идут не в казну США, а на поддержку сирийских курдов.

Ранее в ООН призвали США вернуть сирийским властям нефтяные месторождения.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.