В Ленобласти обстреляли квартиру многодетной матери

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Пока непонятно, из какого оружия был открыт огонь. Хозяйка считает, что квартиру расстреляли из дома напротив.

В городе Кудрово Ленинградской области неизвестные обстреляли квартиру многодетной матери, сообщает "78".

Инцидент произошёл в одной из квартир на десятом этаже по адресу дом № 11, корпус 2 по улице Столичной. По словам хозяйки жилья Юлии, неизвестные обстреляли окна.

Утром я уехала на дачу, приехала в пять часов, а тут такая ситуация. Это произошло средь бела дня. И фасад дома обстрелян, и балкон, и соседняя комната, — сказала она.

<p>Фото © &#34;<a href="https://78.ru/news/2019-11-23/mnogodetnoi_materi_obstrelyali_okna_kvartiri_v_kudrovo" target="_blank">78&#34;</a></p>

Пока непонятно, из какого оружия был открыт огонь, однако Юлия считает, что квартиру расстреляли из дома напротив.

Юлия — мать троих детей. По её словам, недоброжелателей у неё нет. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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