Челябинского школьника затравили из-за отказа матери сдать деньги на подарки

На фоне переживаний мальчик попал в больницу, где на него набросился старшеклассник из того же учебного заведения и начал душить.

В Челябинске затравили шестиклассника за то, что его родители отказались сдавать деньги на подарки учителям, сообщает "Говорит Москва".

Как рассказала мать ребёнка, после того, как она отказалась сдать тысячу рублей на подарки педагогам, у мальчика начались проблемы с учёбой и испортились отношения с одноклассниками.

На фоне переживаний мальчик попал в больницу, где на него набросился старшеклассник из той же школы и начал душить.

Женщина считает, что на сына напали из-за её конфликта с учебным заведением.

Более того, родители одноклассников ребёнка обратились в подразделение по делам несовершеннолетних Челябинска с просьбой проверить школьника. Диагностика выявила у него психологические проблемы.

Ранее в Новосибирской области женщина обвинила учителей в травле её восьмилетнего сына из-за того, что его отец был арестован за изнасилование и убийство семилетней девочки.