Немецкая овчарка навсегда останется щенком из-за редкого заболевания — видео

Кожа Рейнджера сильно шелушилась, но на приметного "щенка" обратила внимание компания, которая предоставила мыло ручной работы из козьего молока, что решило и эту проблему.

Глядя на этого щенка с добрыми глазами, сложно представить, что на самом деле за этой внешностью скрывается уже взрослый чистокровный кобель немецкой овчарки, который из-за редкой мутации навсегда останется маленьким, сообщает Daily Mail.

Псу по кличке Рейнджер из Аризоны два года, в детстве он пережил заражение паразитами. Лечение было непростым, одним из его побочных эффектов стал редкий диагноз — "карликовость". Хозяева сначала скептически отнеслись к такому редкому заболеванию, однако со временем смирились и полюбили питомца.

Такая небольшая особенность доставила Рейнджеру и его семье немало хлопот. Ведь из-за этого заболевания его кожа сильно шелушилась и выпадала шерсть. На приметного "щенка" обратила внимание компания, которая предоставила мыло ручной работы из козьего молока, что решило и эту проблему.

Рейнджер никогда уже не будет выглядеть старше, однако, судя по-всему, ему это не особо мешает. Пёс принимает активное участие в фотосессиях, а количество его подписчиков в "Инстаграме" стремительно растёт. Сейчас за жизнью маленькой большой овчарки следит уже более 80 тысяч человек.