Лайф публикует видео крупного пожара в жилом доме в Подмосковье

В распоряжении Лайфа оказалось видео горящего жилого дома в подмосковном Королёве.
По последним данным, площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На кадрах видно, что огонь охватил кровлю здания и распространился по деревянной обрешётке. Кроме того, слышен сильный треск. Как сообщают пользователи Сети, в доме располагается общежитие.
Ранее Лайф сообщал, что из дома было эвакуировано 40 человек.
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