Лайф публикует видео крупного пожара в жилом доме в Подмосковье

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В распоряжении Лайфа оказалось видео горящего жилого дома в подмосковном Королёве.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5ODzbJgZ3A/?igshid=lccjddtkw6rg" target="_blank">korolev_info</a></p>

По последним данным, площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На кадрах видно, что огонь охватил кровлю здания и распространился по деревянной обрешётке. Кроме того, слышен сильный треск. Как сообщают пользователи Сети, в доме располагается общежитие.

Ранее Лайф сообщал, что из дома было эвакуировано 40 человек.

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