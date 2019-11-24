Сын актёра Марьянова потребовал 30 миллионов от клиники, где лечили отца

Первое заседание по этому делу должно состояться 26 ноября в подмосковном городе Лобне.

Сын актёра Дмитрия Марьянова, скончавшегося в октябре 2017 года, подал иск в суд на владелицу реабилитационного центра, в котором отца лечили от алкоголизма, с требованием взыскать с неё 30 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом рассказал "Собеседник".

Сама директор, комментируя иск, отметила, что вся история лечения актёра была не без странностей, ведь за всё время нахождения в клинике его никто так и не навестил, супруга лишь по телефону созванивалась с ним и персоналом.

— Марьянов и Бик [супруга] много общались, в этот день в том числе. Кроме того, Дмитрий переводил Ксении деньги. Но ни разу ни я, ни работники центра не видели, чтобы Марьянов разговаривал с сыном. За девять дней этот несчастный, всеми брошенный человек так никого из близких и родных не увидел. У Димы был обречённый взгляд, он, наверное, понял, что нужен окружению только здоровый, — рассказала директор клиники Оксана Богданова.

Она также отметила, что за многие годы практики это первый случай, когда родные не пытались навестить пациента или хотя бы доставить ему передачу. В свою очередь её адвокат Игорь Баранов отметил, что впервые встречает подобную исковую сумму.

— Это не поддаётся никакому комментарию. В моей обширной практике таких исковых требований никогда не заявлялось, хотя случаи бывают разные и родственники постоянно заявляют о моральном ущербе, — сказал он.

По данным журналистов, первое заседание по этому делу должно состояться 26 ноября в городе Лобне.

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