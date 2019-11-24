Советник Трампа заявил, что НАТО не хочет прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересовано в приёме Украины в свои ряды и не хочет прямого конфликта с Россией, сказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
На форуме по безопасности в канадском Галифаксе советника американского президента спросили, следует ли альянсу принять Украину в свои ряды.
— Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией, — сказал О'Брайен.
Он отметил, что Запад не хочет конфликта с Россией и "НАТО создавалось, чтобы не допустить этого конфликта".
При этом О'Брайен подтвердил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Киев в отношениях с Москвой.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у Незалежной нет альтернативы, кроме членства в НАТО и ЕС.
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