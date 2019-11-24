Киев потребовал у британского журнала включить Крым в состав Украины

Британское издание The Economist в видеоролике, посвящённом импичменту президента США Дональда Трампа, предпочло показать карту Украины без Крыма, что вызвало негодование у Посольства Незалежной.

— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении украинского диппредставительства.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".