В Малайзии умер последний суматранский носорог на планете

По словам сотрудников, животное испытывало очень сильную боль, у носорога был рак.

На малайзийском острове Борнео умер от рака последний суматранский носорог на планете, сообщает Reuters.

25-летняя самка Иман оказалась в заповеднике в 2014 году. По словам сотрудников, животное испытывало сильную боль, у него был рак.

Как рассказала директор Департамента дикой природы штата Саба, носорог умер раньше, чем ожидалось.

В январе Лайф писал, что в мире осталось всего 80 особей суматранского носорога. Животные перестали спариваться, поскольку самцы не могут найти себе достойную пару для продолжения рода.