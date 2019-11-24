В Малайзии умер последний суматранский носорог на планете

На малайзийском острове Борнео умер от рака последний суматранский носорог на планете, сообщает Reuters.
25-летняя самка Иман оказалась в заповеднике в 2014 году. По словам сотрудников, животное испытывало сильную боль, у него был рак.
Как рассказала директор Департамента дикой природы штата Саба, носорог умер раньше, чем ожидалось.
В январе Лайф писал, что в мире осталось всего 80 особей суматранского носорога. Животные перестали спариваться, поскольку самцы не могут найти себе достойную пару для продолжения рода.
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