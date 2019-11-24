В Москве украсили площадь Киевского вокзала перед Новым годом — видео

В Москве украсили площадь Киевского вокзала новогодними арт-объектами.
На площади уже появились светящиеся арки и фигуры оленей, а совсем скоро завершится монтаж декоративного комплекса "Кремль".
Российскую столицу начали украшать к Новому году в конце ноября. На Манежной площади уже поставили живую ель высотой 20 метров. Её украсят в классическом рождественском стиле, в красно-золотых тонах.
Главный универмаг страны украсили в космическом стиле. На линиях с магазинами появились летающие спутники и ракеты, яркие планеты.
Кроме того, с 13 декабря по 12 января в Москве пройдёт фестиваль "Путешествие в Рождество".
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