В Москве украсили площадь Киевского вокзала перед Новым годом — видео

Уже появились светящиеся арки и фигуры оленей, а совсем скоро завершится монтаж декоративного комплекса "Кремль".

В Москве украсили площадь Киевского вокзала новогодними арт-объектами.

На площади уже появились светящиеся арки и фигуры оленей, а совсем скоро завершится монтаж декоративного комплекса "Кремль".

Российскую столицу начали украшать к Новому году в конце ноября. На Манежной площади уже поставили живую ель высотой 20 метров. Её украсят в классическом рождественском стиле, в красно-золотых тонах.

Главный универмаг страны украсили в космическом стиле. На линиях с магазинами появились летающие спутники и ракеты, яркие планеты.

Кроме того, с 13 декабря по 12 января в Москве пройдёт фестиваль "Путешествие в Рождество".