Пушков объяснил, почему в России не рады Ротару: Устали от гастролёров

Также сенатор напомнил, как Россию "кляла почём зря" Нино Катамадзе и как "выдумывала сказки" о запрете поездок в Крым Лайма Вайкуле.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России "устали от гастролёров". Так он прокомментировал слова директора певицы Софии Ротару о том, что кто-то организовал травлю артистки.

— Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России, — написал Пушков в "Твиттере".

Также сенатор напомнил, как Россию "кляла почём зря" Нино Катамадзе и как "выдумывала сказки" о запрете поездок в Крым Лайма Вайкуле.

Ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить Ротару звания народной артистки СССР и призвал игнорировать все её выступления в России.

В прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.