Noize MC проиграл Шнуру дуэль за звание благороднейшего поэта современности

Примечательно, что сразу после битвы к обоим исполнителям наведались полицейские.

Российский музыкант Иван Алексеев, он же Noize MC, и его команда уступили в творческой дуэли Сергею Шнурову и его музыкальному коллективу "Ленинград" со счётом 4:3.

Поединок проходил на столичной "ЦСКА-арене" до четырёх побед и был оформлен по всем правилам дуэльного кодекса. В одном из раундов, например, необходимо было допеть хит соперника, но в своём узнаваемом стиле.

Первоначально молодость ушла от мудрости далеко вперёд, доведя отрыв до катастрофического — 3:1, однако затем ветеран сцены Шнуров со своей группой всё же смог наверстать упущенное и даже одержать победу.

Примечательно, что сразу после битвы за звание благороднейшего поэта современности к обоим исполнителям наведались полицейские.

— За мат придётся заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги, — добавил подпись к фото с полицейскими Noize MC.

По словам музыканта, теперь и ему, и Шнурову придётся заплатить штраф. Второй участник дуэли эту информацию пока не подтвердил.

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