Полузащитник "Челси" станцевал стриптиз с мужчиной в Дубае — видео

Из-за травмы он ушёл в отпуск и отправился в ОАЭ, где в одном из ночных клубов находился в нетрезвом состоянии и вёл себя крайне вызывающе.

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Росс Баркли станцевал стриптиз с другим мужчиной в ночном клубе Дубая, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, с начала ноября Баркли не выступал из-за травмы. В связи с этим он ушёл в отпуск и отправился в Дубай, где в одном из ночных клубов находился в нетрезвом состоянии и вёл себя крайне вызывающе.

Отметим, что это не первый инцидент с участием нетрезвого Баркли. В октябре полузащитник устроил скандал в такси из-за разбросанных чипсов.