Кандидат в послы США в РФ назвал условие улучшения отношений России и США

Салливан и Лавров в ходе переговоров в Нагое обсудили большой круг вопросов, включая темы Сирии и КНДР.

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что улучшение отношений с Россией зависит от того, как Москва будет выполнять минские договорённости. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Японии.

— Улучшение отношений зависит от выполнения Москвой минских договорённостей и отказа от усилий подорвать наши демократические процессы, — цитирует пресс-служба Госдепартамента Салливана.

Отмечается, что Салливан и Лавров в ходе переговоров обсудили большой круг вопросов, включая темы Сирии и КНДР. Напомним, ранее комитет сената США поддержал кандидатуру Салливана на должность посла в России.