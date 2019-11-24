Зеленский вышел к морякам в форме националистов с черепом на шевроне — фото

По другой версии, шеврон является символом "Чёрных запорожцев" — казачьего подразделения, появившегося в 1917 году и отличавшегося крайней степенью национализма и жестокости.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с моряками в Очакове, куда были доставлены возвращённые Россией украинские катера, надел форму с шевроном, на котором изображён череп. На эту деталь обратил внимание волонтёр Роман Доник.

— Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72-й бригады, который ему подарили в Луганской области. Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воЕна". То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее, — написал он в "Фейсбуке".

Украинский шоумен и участник так называемого евромайдана Алексей Мочанов в эфире телеканала NewsOne попытался оправдать главу государства — мол, на самом деле шеврон с черепом является не нацистским символом, в ношении которого многие попытались обвинить Зеленского, а символом "Чёрных запорожцев", казачьего подразделения, появившегося в 1917 году и отличавшегося крайней степенью национализма и жестокости.

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