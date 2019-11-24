Легендарный голландский футболист произнёс нацистское приветствие в прямом эфире

Знаменитый голландский футболист Марко Ван Бастен угодил в скандальную ситуацию, произнеся нацистское приветствие во время прямой трансляции матча между "Аяксом" и "Хераклесом". Это вызвало бурю негодования среди голландских пользователей соцсетей.
Перед началом встречи журналист Fox Sports брал интервью у немецкого тренера "Хераклеса" Франка Вормута. В конце в трансляцию попали и слова Ван Бастена, произнесённые им в студии. Не исключено, что легенда футбола не знала, что микрофон был включён в этот момент.
Wow. Marco van Basten. Ongelooflijk. pic.twitter.com/tkm8mJpBmZ— Yorin (@TheReaIYorin) November 23, 2019
Позже Ван Бастен принёс свои извинения телеканалу.
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