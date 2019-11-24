Во Флориде поезд снёс легковушку, погибли трое

Автомобиль пересёк железнодорожные пути и не затормозил при приближении пассажирского поезда.

Три человека погибли во Флориде в результате столкновения поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что легковушка пересекала железнодорожные пути и не затормозила при приближении пассажирского поезда. Пассажиры авто погибли.

Поезд, принадлежащий компании Amtrak, следовал из Майами в Нью-Йорк. В нём находилось около 200 пассажиров, никто не пострадал.

Накануне в США произошла другая авария, связанная с поездами: в Калифорнии электричка протаранила стоявший на путях жилой фургон.