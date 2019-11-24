В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

Предприятия представят свои предложения по способам их применения в городской среде к началу 2020 года.

В России к началу 2020 года сформируют тактику применения роботов в уличных боях, рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказал собеседник агентства, перед предприятиями ВПК поставлена задача сформировать перспективный облик роботов, которые будут действовать в "городской среде и прибрежной зоне".

Отмечается, что предприятия представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в городской среде к началу 2020 года.

Кроме того, источник рассказал, что сегодня сфера военной робототехники сталкивается с отсутствием единой концепции применения роботов в Российской армии. Это, в свою очередь, мешает развитию отрасли, добавил собеседник агентства.

— Пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Россия получила первую заявку на поставку боевого робота "Уран-9Э" за рубеж.